قيادي بكتلة الحوار: التحالف الوطني لعب دورا كبيرا في مساعدة الأسر الأولى بالرعاية

أكد الكاتب الصحفي حازم الملاح، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، مسؤول ملف العمل الأهلي، أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات التي نواجهها.

وقال الملاح، في بيان له، إن الحوار الوطني فتح الطريق لمناقشة التحديات التي تواجه عمل المجتمع المدني في مصر، حيث أصبحت هناك ضرورة لتعديلات جوهرية في قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والعمل على حل أزمة التمويل والمنح وارتفاع تكلفة المرافق، ودعم الكيانات والجمعيات الصغيرة، وإعطاء دور أكبر للتطوع.

وأشاد الملاح بالتحالف الوطني للعمل الأهلي في دعمه المستمر للفئات الأولى بالرعاية، مطالبا بضرورة تقوية الجمعيات الصغيرة في القرى ورفع قدرتها، حتى يتسنّى خلق مساحة أوسع للجمعيات وخلق بدائل متعددة والاستمرار في أداء عملها.

وأكد الملاح أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية تقدر الدور الحيوي للمجتمع المدني في تعزيز الحقوق والحريات، وتحث على تكوين الجمعيات من أجل مجتمع مدني قوي نابض بالحياة.