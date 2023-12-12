خبير: نزاهة العملية الانتخابية مؤشرات وأرقام.. ومشاركة واضحة من المجتمع المدني

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ نزاهة العملية الانتخابية الجارية تعكسها مؤشرات وأرقام، مثل الإشراف القضائي بأكثر من 15 ألف قاضٍ يشرفون على العملية الانتخابية في إطار من الشفافية الكاملة.

وأضاف أحمد في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: «هناك مشاركة ومتابعة واضحة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ولدينا عامل ثالث يتعلق بالإعلام الأجنبي، وهذا ما يعبر عن إتاحة كاملة وكمتابعة شاملة ولم يتم رصد أي مؤشرات تدل على مخالفات او تجاوزات».

وأكد أن عدم رصد مخالفات يعكس حرص الدولة المصرية على الشفافية الكاملة والوضوح، حيث يتابع العالم الانتخابات في مصر، وبخاصة، أنها تجرى في ظل بيئة مضطربة، وهو ما يعكس قدرات وإمكانيات الدولة المصرية وحرص مصر على تقديم نموذج ديموقراطي يتناسب مع التوجه المصري الأخير في أن الديموقراطية خيار واختيار مصري قبل أي شيء آخر.

وأكد، أن الجمهورية الجديدة لن تبنى في سنوات قليلة، لكنها تراكمية تحتاج إلى مواصلة البناء في مسارات متوازية مثل التنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية واستكمال القدرات الشاملة.