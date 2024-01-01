محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لعدة مشروعات خدمية.. أبرزها «السوق الحضاري»

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا، شملت (الشادر - السوق الحضاري - موقف نجع حمادي- تطوير كورنيش قنا)، والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه يجري إنشاء مجمع شوادر جديد بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة 60 مليون جنيه، ويضم 40 بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى عدد 2 مبني إداري، وكافتيريا، لافتا إلى أنه من المقرر نقل الشادر القديم من وسط المدينة إلى مجمع الشوادر الجديد فور الانتهاء من تنفيذه، مشددا على الجهات التنفيذية بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات، والالتزام بالجدول الزمني المقرر.

متابعة الموقف التنفيذي للسوق الحضاري

وأضاف «عبد الباقي»، أن محافظ قنا بحث خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للسوق الحضاري الذي يجري تنفيذه بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، والذي يضم 132 محلا، بالإضافة إلى كافتيريا ومبني إداري وساحة انتظار سيارات، بتكلفة مالية تصل إلى 20 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ السوق الحضاري، سيتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلى السوق الجديد، للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها، كما ناقش محافظ قنا، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير كورنيش النيل بقنا الذى يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل.