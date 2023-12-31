محافظ قنا يفتتح قسمي الرعاية المركزة والأشعة المقطعية بمستشفى فرشوط المركزي

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، قسمي الرعاية المركزة للأطفال والأشعة المقطعية بمستشفى فرشوط المركزي، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء، والدكتور ضياء الدين محمد محمود مدير مستشفى فرشوط المركزي ولفيف من قيادات الصحة بقنا.

قسم العناية المركزة للكبار

وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ سير العمل بقسم العناية المركزة للكبار، وأطمئن على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، وتواجد الأطباء والتمريض بالأقسام الطبية المختلفة، كما حرص على الاستماع لعدد من المرضى والمترددين على المستشفى واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن تشغيل قسمي الأشعة المقطعية و الرعاية سيسهم بشكل كبير فى تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين، والقضاء على قوائم الانتظار. فضلا عن تشغيل قسم الحضانات بسعة 15 حضانة ضمن خطة نقل خدمات المستشفى من المبنى القديم إلى المبنى الجديد الصادر بشأنه قرار إزالة إلى المبنى الجديد المطور.

تجهيز قسم الأشعة المقطعية بمستشفى فرشوط

وأوضح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن قسم الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى فرشوط يحتوي على 16سريرًا، وسوف تعمل الوحدة بنصف طاقتها كخطوة مبدئية وفقا لموافقة وزارة الصحة.

وأضاف «عبد الباقي»، أنه جرى تجهيز قسم الأشعة المقطعية بالمستشفى بجهاز أشعة مقطعية ماركة (siemens) 16 مقطعًا، وهو أحدث جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات الصحة بقنا، ويمكنه طباعة 16 شريحة دفعة واحدة، وذلك بهدف تطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية.