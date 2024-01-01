«الأوقاف»: لا يستطيع أي عالم إعطاء حكم قاطع أو عام في قضية تنظيم النسل

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة اتخذت خطوات جادة في سبيل التوعية بالقضية السكانية، وآخرها تخصيص خطبة الجمعة المقبلة لتكون بعنوان: «الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل».

وأكد في لقاء بحضور بمديري المديريات الإقليمية من مسئولي وزارتي الأوقاف والصحة على مستوى الجمهورية، أهمية العمل المشترك بين العلماء والأطباء من خلال تنسيق واضح على مستوى وكلاء الوزارة في كل محافظة، بحيث ترشح وزارة الصحة عددًا من الأطباء الملمين إلمامًا تامًا بهذه القضية ومخاطبة الرأي العام بها.

الصحة والأوقاف

وأعلن أن ذلك سيكون ذلك عقب صلاة الجمعة في المساجد الكبرى منها مسجد الإمام الحسين، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص، والمساجد الرئيسية الكبرى على مستوى المحافظات.

تنظيم النسل والمشكلات السكانية

وأكد وزير الأوقاف أن قضية تنظيم النسل والمشكلات السكانية من المتغيرات التي يختلف الحكم فيها من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن دولة إلى أخرى، بحيث لا يستطيع أي عالم أن يعطي فيها حكمًا قاطعًا أو عامًّا.

وأوضح أن الكثرة إما أن تكون كثرة صالحة قوية منتجة متقدمة، يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا، وأن يباهي نبينا بها الأمم يوم القيامة، فتكون كثرة نافعة مطلوبة، وإما أن تكون كثرة مثل غثاء السيل، عالة على غيرها، جاهلة متخلفة في ذيل الأمم، فهي والعدم سواء، وأن القدرة ليست هي القدرة المادية فقط إنما هي القدرة بمفهومها الشامل بدنيًّا وماديًّا وتربويًّا وقدرة على إدارة شئون الأسرة، وكل ما يشمل جوانب العناية بها والرعاية لها.