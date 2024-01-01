وزير الأوقاف يهنئ المصريين بحلول 2024: «اللهم عاما مباركا على مصر وأهلها»

هنّأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصريين بالعام الجديد 2024، ودوّن دعاءً عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» مع بداية العام الجديد، قائلًا: «اللهم وفّقنا لنُعمّر عامنا الجديد بخدمة القرآن الكريم وسُنة نبينا، صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أهل القرآن، اللهم عامًا مباركًا على مصر وأهلها، اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا وغدنا خيرًا من يومنا، ولا تردّنا على أعقابنا خائبين».

دعاء العام الجديد

وأضاف وزير الأوقاف: «الموت زائر لا يستأذن فأعدوا العدة لاستقباله فكر ولا تتغافل.. (ذلك ما كنت منه تحيد)».

وتابع: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب منها ونسألك رضاك والجنة».

القضايا السكانية

وسيعقد وزير الأوقاف وقيادات وزارة الصحة، اليوم، اجتماعًا لبحث عددٍ من القضايا المشتركة في التوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين بأكاديمية الأوقاف الدولية.