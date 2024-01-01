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قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة «مرحلة إبريل 2024»

كتب:

محمد مجدي
05:29 م | الإثنين 01 يناير 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة «مرحلة إبريل 2024».

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة.

ومن المُقرر، أن يتم استقبال المستحقين للتجنيد في تلك الدفعة، اعتبارًا من الأربعاء 3 يناير 2024، وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على الانترنت، أو رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15499.

وأكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، خلال المؤتمر الصحفي، على عدم التعديل في البيانات المسجلة بشهادات المؤهل؛ حيث يتم الاستعلام عن كافة شهادات المؤهل المتوسطة، أو فوق المتوسطة، أو العليا، بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.