خطوات استخراج بدل فاقد شهادة الجيش من موقع التجنيد والتعبئة

عدة خطوات يجب أن يعمل عليها المواطن الراغب في استخراج شهادة الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية من إدارة التجنيد والتعبئة في القوات المسلحة إلكترونيًا، بما فيها الراغب في استخراج بدل فاقد شهادة الجيش، لمن تم إعفائه من أداء الخدمة.

خطوات استخراج بدل فاقد شهادة الجيش

أولى الإجراءات هي الدخول لموقع إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة الإلكتروني، واختيار «تسجيل طلب استخراج شهادة إعفاء»، ليتم التحويل على هذا الرابط، ثم يتم إدخال البيانات الشخصية الخاصة بطالب الحصول على الخدمة، ومن بينها «نوع الإعفاء»، سواء حاصل على إعفاء نهائي، أو مؤقت أو لم يصبه الدور، أو غير لائق طبيًا، أو غيرها.

ويعمل المواطن الراغب في استخراج شهادة الإعفاء من أداء الخدمة العسكري، بما فيها الراغب في استخراج بدل فاقد شهادة الجيش، على كتابة اسمه بالكامل، والرقم الثلاثي العسكري الخاص به باللغة الإنجليزية، وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة، والرقم القومي باللغة الإنجيليزية، والمحافظة التابع لها المتقدم بالطلب.

كما يُسجل الراغب في الحصول على «شهادة الجيش»، رقم المحمول المُسجل عليه بتطبيق «واتس آب»، والبريد الإلكتروني الخاص به.

3 أماكن لاستلام شهادة الجيش

وعقب إتمام تلك الإجراءات، يُحدد طالب الخدمة مكان استلام «شهادة الجيش الورقية»، سواء من إدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، أو منطقة التجنيد التابع لها، أو قسم التجنيد بمديرية الأمن التابع لها، ثم يتم الضغط على «تسجيل البيانات»، ليظهر رقم الطلب، ويتم الاحتفاظ به.

ويعقب ذلك إتمام الدراسات والإجراءات بواسطة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة، ومناطقها، ويتم متابعة الطلب عبر موقع التجنيد، ليتم استخراج الشهادة عقب سداد الرسوم المُقررة، أو تقديم مستندات مطلوبة منه، أو غيرها من الإجراءات.