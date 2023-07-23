خطوات استخراج «تصريح السفر» من إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة

تتيح إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة، استخراج تصريح السفر للشباب المصريين الراغبين في السفر للخارج، وذلك عبر الموقع الإلكترونية لوزارة الدفاع، بعد اتباع عدة خطوات.

استخراج تصريح السفر من إدارة التجنيد والتعبئة

أولى الخطوات التي حددتها إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة لاستخراج تصريح السفر، هو تسجيل «طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر»، عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، من خلال هذا الرابط.

وبعد الدخول للرابط، يُسجل الراغب في الحصول على تصريح السفر، عبر كتابة الاسم بالكامل باللغة العربية، ثم يُحدد موقفه من التجنيد، سواء حاصل على «إعفاء»، أو أدى الخدمة العسكرية، أو طالب في الخارج.

ثم يكتب طالب تصريح السفر الرقم الثلاثي باللغة الإنجليزية، وكذلك الرقم العسكري، ثم يوم وشهر وسنة الميلاد، ورقم بطاقة الرقم القومي.

الحصول على صورة تصريح السفر عبر الهاتف

كما يُسجل طالب تصريح السفر رقم هاتف محمول عليه تطبيق «واتساب» لاستلام صورة تصريح السفر الإلكترونية عليه عقب صدوره، كما يُسجل البريد الإلكتروني الخاص به «الإيميل»، واسم المحافظة، وتاريخ السفر، والغرض منه، والدولة المتوجه إليها.

وعقب تسجيل البيانات آنفة الذكر، يضغط طالب تصريح السفر على أيقونة «تسجيل البيانات»، لتتم مراجعتها بواسطة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة.

وتتيح إدارة التجنيد والتعبئة في القوات المسلحة، الاستعلام عن تصريح الإذن بالسفر، بعد إدخال بعض البيانات الخاص بطالب السفر، عبر هذا الرابط.

وتتيح إدارة التجنيد والتعبئة أيضًا سداد الرسوم الخاصة باستصلاح تصريح الإذن بالسفر إلكترونيًا، أو عبر تطبيق «فوري».