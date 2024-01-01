عصام الحضري ينشر صورة في الجيم بسوريا.. «بيتدرب أكتر من حراس المرمى»

«السن مجرد رقم»، جملة شهيرة، تم إطلاقها على واحد من أساطير حراسة المرمى المصرية، وهو عصام الحضري، الذي سطَّر تاريخا غير مسبوق وحطم العديد من الأرقام القياسية، آخرها المشاركة في كأس العالم روسيا 2018، وهو في الـ45 من عمره.

الحضري، الذي قرر الاتجاه إلى التدريب بعد اعتزال كرة القدم، استقر به الحال في سوريا، مدربا لحراس مرمى منتخبها الوطني، أثار الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بصورة حديثة له داخل إحدى الصالات الرياضية «الجيم»، فماذا حدث؟.

عصام الحضري يثير الجدل في سوريا.. ماذا فعل؟

«مدرب حراس منتخبنا عصام الحضري عم يتدرب أكثر من حراس مرمانا بذات نفسهم»، هكذا علقت إحدى الحسابات التابعة للمنتخب السوري لكرة القدم، عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» على صورة حارس الفراعنة الأسبق، صاحب الـ50 عاما، لتنهال التعليقات عليها من جانب الجماهير السورية والمصرية.

إشادات واسعة بعصام الحضري بعد ظهوره في «الجيم» رغم تخطيه عامه الـ50

وكتب أحد المتابعين: «الراجل ده أمم أفريقيا اللي فاتت كان سايب بصمة لحراس منتخب مصر، مستقبل حراسة المرمى في سوريا في أمان»، ورد آخر: «شاطر ما شاء الله»، بينما كتب مشجع آخر: «بيكفي إنه هو من أم الدنيا، لا تنسوا ذلك».

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم، أعلن تعاقده مع عصام الحضري لتولي مسؤولية قيادة منتخب بلادهم، في شهر فبراير الماضي، بعد فترة قضاها مدربا لحراس مرمى منتخب مصر.