فيتوريا يفاجئ الجميع بضم فتوح وصبحي لقائمة منتخب مصر.. ما علاقة عصام الحضري؟

حالة كبيرة من الترقب سيطرت على جماهير الكرة المصرية، قبل مؤتمر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتي جيبوتي وسيراليون، في افتتاح التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

فيتوريا يضم فتوح وصبحي لقائمة المنتخب

جاءت حالة الترقب في ظل الأزمة الراهنة التي تشهدها أروقة نادي الزمالك، بعد تجميد ثنائي الفريق الدوليين أحمد فتوح ومحمد صبحي، وعرضهما للبيع، على خلفية أزمة تركهما معسكر الفريق عشية مواجهة زد في الدوري، ومعهما مصطفى الزناري.

الجماهير التي كانت تنتظر موقف فيتوريا، بشأن ضم الثنائي من عدمه، تلقت صدمة كبرى بعد إعلان المدير الفني البرتغالي أسماء الثنائي ضمن قائمة معسكر نوفمبر، إذ كان ينتظر البعض منه قرارا تربويا في ظل أزمتهما مع القلعة البيضاء.

ما علاقة الحضري بضم فتوح وصبحي للمنتخب؟

فيتوريا الذي برر موقفه بضم الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي، بعدم انتهاء التحقيق معهما في نادي الزمالك، وصدور قرارا نهائيا بشأنهما، فضلا على اعتماده عليهما، شبه البعض بين موقفه وموقف محمود الجوهري مدرب الفراعنة الأسبق، مع عصام الحضري حارس مرمى الأهلي، الذي يعود لعام 2008.

فجر الحضري في 2008، مفاجأة كبرى بعدما قرر الهروب من القلعة الحمراء للاحتراف في سويسرا، في واقعة هزت الوسط الكروي حينها، ليقرر بعدها الجوهري استدعائه بشكل طبيعي لقائمة المنتخب، معللا ذلك بأن منتخب مصر لا علاقة له بأزمات الأندية مع لاعبيها.

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قرار فيتوريا، استدعاء ثنائي الزمالك، إذ كتب أحد المشجعين على «فيسبوك»: «لاعب معاقب انضباطيا من فريقه إزاي ينضم للمنتخب، هو مفيش لاعيبة في الدوري والاتنين ليهم بدائل»، بينما كان لمشجع آخر وجهة نظر مختلفة: «فيتوريا صح، الجوهري ضم الحضري من قبل في عز أزمته مع الأهلي، أزمات الأندية ملهاش علاقة باحتياجات المنتخب».