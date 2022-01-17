تصالح شدوى عصام الحضري مع فرد الأمن المتهم بالاعتداء عليها

أعلن المحامي أشرف عبد العزيز، عن تنازل وتصالح الكابتن عصام الحضري وأسرته مع فرد الأمن المتهم بالاعتداء على ابنته «شدوى»، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب «عبد العزيز»: «لمن يهمه الأمر، إجراء جديد من كابتن الحضري، كلف كابتن عصام الحضري وأسرته مكتب أشرف عبد العزيز المحامي باتخاذ إجراءات التنازل والتصالح صباح اليوم مع الشاب حارس الأمن فيما يخض إتلاف سيارة ابنته شدوى عصام الحضري».

الحضري: الواقعة لا أساس لها من الصحة

وكان «الحضري» علق على ما نشر بشأن دخول ابنته «شدوى» مشاجرة مع فرد أمن بمدينة الشيخ زايد خلال الأيام الماضية.

وأكد عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن الواقعة لا أساس لها من الصحة وتداولت بشكل خاطئ، «الخناقة التي أثيرت بعيدة عنا تماما، وليس لنا علاقة بها».

ولو كانت شدوى مدانة لاستدعتها النيابة

وأضاف الحضري في تصريحات لـ«الوطن»: «ولو كانت شدوى بنتي مدانة لاستدعتها النيابة لسماع أقوالها، وهذا لم يحدث».

وتابع حارس منتخب مصر السابق: «ليس لنا علاقة بهذا الأمر، وابنتي وجدت السيارة الخاصة بها تحطمت، ما دفعها لتحرير محضر إثبات حالة، لكنها ستتنازل عن المحضر الذى حررته.. الواد غلبان».