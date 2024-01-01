مرصد الأزهر: أكثر من 50 ألف مستوطن اقتحموا باحات الأقصى خلال 2023

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من استغلال سلطات الاحتلال انشغال العالم بالإبادة الجماعية والمجـازر الجماعية التي ينفذها بقطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفي الوقت ذاته صعدت مساعيها الحثيثة، لفرض سيطرتها على ساحات الأقصى المبارك، من خلال السماح للمزيد من المستوطنين باقتحامه وحمايتهم، فوفقا لأعداد المقتحمين المذكورة خلال الأعوام السابقة، ومدى اتساع الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى من جماعات الهيكل المزعوم.

المسجد الأقصى بكامل ساحاته هو حق للمسلمين

أوضح المرصد، أن الاحتلال يسير بخطة ثابتة ومدروسة، بغرض فرض أوضاع جديدة داخل الأقصى، وتزييف الحقائق القائمة بالفعل، عبر إدخال الأدوات الدينية التوراتية، ونفخ البوق، وتقديم القرابين النباتية، والصلاة الجماعية داخل باحاته، وذلك للوصول إلى هدفهم المنشود بتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، وبناء هيكلهم المزعوم في موقع مسجد قبة الصخرة.

وشدد المرصد على أن المسجد الأقصى بكامل ساحاته هو حق للمسلمين وحدهم دون غيرهم، مؤكدًا رفضه القاطع لأي خطط صهيونية تستهدف تقسيم المسجد المبارك، أو فرض واقع جديد داخل ساحاته، معتبرًا أن ما يقوم به الاحتـلال -بجانب ما يقوم به من إبادة جماعية وتهـجير لأبناء الشعب الفلسـطيني بقطاع غـزة، بل أذرعه اعتداءً صارخًا على الأمة الإسلامية، الأمر الذي من شأنه يوجِب اتخاذ موقف موحد وحازم يضع حدًا لتدنيس المسجد الأقصى المُبارك، والحفاظ على أبناء الشعب الفلسـطيني.

أكثر من 50 ألف مستـوطن اقتحموا باحات الأقصى في 2023

وأوضح المرصد أنه عام 2023 حمل بين طياته حلقات متتالية من التـدنيس بحق المسجد الأقصى المبارك، من قبل عصابات ومنظمات جبل الهـيكل المزعوم، والتي تتلقى دعما غير محدود من سلطات الاحتلال الصهيونية، خاصة في عهد هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، ومن أبرز حلقات هذا التدنيس المستمر، هو اقتحام (50.098) ألف مستـوطن لباحات المسجد المبارك خلال العام المنقضي، تحت حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتـلال، ليكون ثاني أكثر الأعوام انتهاكًا للأقصى منذ احتـلال شرقي القدس عام 1967م، بينما كان عام 2022م هو أكثر الأعوام انتهـاكًا حيث سجل (51483) مقتحما.

وتابع: «سجل شهر أكتوبر من العام الماضي أكبر عدد من المقتحمين، حيث اقتحم خلاله أكثر من 8000 مستوطن باحاته المباركة، مستغلين فترة الأعياد اليهودية».

وسلط مرصد الأزهر الضوء على أبرز الانتهـاكات الصـهيونية طوال العام المُنصرم، التي كان أبرزها، اقتحام قوات الاحتـلال للمسجد والاعتداء على المصلين والمعتكفين بداخله وإجبارهم بالقوة على الخروج منه، بهدف تمكين منظمات الهيكل والمستوطنين المتطرفين من اقتحامه احتفالًا بما يطلقون عليه «عيد الفصح».