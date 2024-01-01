مفاجآت صادمة بشأن مصير يحيى السنوار ونتنياهو في 2024.. عالمة فلك تتوقع | عاجل

مع بداية عام 2024 مواقف وأحداث عدة، لا تزال وتيرتها مستمرة، ولم يغلق الستار حول نهايتها، منها ما يتعلق بشأن الحرب وغزة، التي فجَّرت بشأنها عالمة الفلك نيفين أبو شالة في تصريحات تليفزيونية، مفاجآت بشأن ما ينتظر كل من السنوار ونتنياهو هذا العام؟.

لا يزال البحث مستمرًا عن يحيى السنوار، الذي ترغب قوات الاحتلال في إلقاء القبض عليه، ليكن العثور عليه أمرا مستحيلًا في نظرهم، إلى جانب القرارات الحاسمة التي يصدرها نتنياهو فهل تؤثر بدورها على سريان الحرب أم لا، لتقول أبو شالة «إن إسرائيل ستُهزم، ولن تتمكن من إلقاء القبض على السنوار أو إيجاد مكانه بأي شكل» فماذا ينتظر نتنياهو؟

عالمة فلك تفجِّر مفاجأة بشأن مصير نتنياهو

توقعت «أبو شالة» أن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيموت أو ربما يتم اغتياله، من داخل إسرائيل، وسوف يلقى مصيره سواء الموت أو الاغتيال قبل بداية شهر أبريل المقبل.

ليكن العام الجديد ليس جيدًا، على أبرز شخصيتين في عام 2023، ليحمل العديد من الكوارث التي تهدد مصيرهما، ولم تشر عالمة الفلك إلى ماذا ستؤول له الحرب بين غزة وإسرائيل وكيف ستنتهي؟

مكان السنوار

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسابيع، أنه يقترب من القبض على يحيى السنوار، قائد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والمعروف بلقب «الرجل الحي الميت»، ومع ذلك، يواصل السنوار الهروب من محاولات الاعتقال، مما يحرم إسرائيل من تحقيق نصر معنوي مهم في الحرب التي بدأت قبل 3 أشهر تقريبًا.

من هو السنوار؟

يحيى السنوار، هو المطلوب الأول لدى الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في بداية العدوان إن على رأس أهدافه مقتل «السنوار» والقضاء على الفصائل الفلسطينية واسترداد المحتجزين بشكل كامل، لكن أيًا من تلك الأهداف لم يتحقق بعد.

ا

محاولات جيش الاحتلال في الإيقاع بالسنوار

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل رئيس الفصائل في منطقة خان يونس واقتحمته، لكنها وجدته فارغًا تمامًا، وقد ذكرت مصادر إسرائيلية أن «السنوار»، كان في شمال قطاع غزة، لكنه فرَّ من هناك مع بداية المعارك متسترًا في قافلة كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقها، بحسب زعم تلك المصادر.

ا

مكأفاة للعثور على السنوار

400 ألف دولار، هو المبلغ الأكبر، الذي وضعه جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمن يُدلي بمعلومات حول قائد الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار، و300 ألف دولار مقابل معلومات عن شقيقه محمد السنوار، و200 ألف دولار مقابل معلومات عن رافع سلامة، قائد كتيبة خان يونس، و100 ألف دولار مقابل معلومات عن محمد ضيف، وهو ما يمثل مبلغ مليون دولار.

الحرب على غزة

منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الجاري بدأ القصف الوحشي على مدينة غزة، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، 18 يومًا من القصف والمجازر، والإبادة، استشهد خلالها الآلاف من الأطفال والشباب والنساء والشيوخ، للحفاظ على الأرض، أكثر من 5 آلاف و795 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، و18 ألف مصاب آخرين، في العدوان الإسرائيلي، فيما لا يزال نحو 1500 من الفلسطينيين بينهم 630 طفلًا تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف.