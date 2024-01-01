لأول مرة إسرائيل تكشف عن «مخبأ السنوار».. غرف متعددة وأنظمة تنقية للهواء

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اكتشف نفقا يقع على عمق 20 مترًا ويحتوي على غرف متعددة مزودة بالكهرباء وأنظمة تنقية الهواء، وهذا النفق يتفرع إلى عدة متاهات وكان يستخدمه زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

جيش الاحتلال يزعم قربة من السنوار

وبحسب الصحيفة يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع أنه يقترب من القبض على يحيي السنوار، زعيم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والمعروف بلقب «الرجل الحي الميت»، ومع ذلك، يواصل السنوار الهروب من محاولات الاعتقال، مما يحرم الدولة العبرية من تحقيق نصر معنوي مهم في الحرب التي بدأت قبل 3 أشهر تقريبًا.

وبحسب الصحيفة، فإنه تم تحديد موقع المخبأ يوم الجمعة الماضي، على مشارف مدينة غزة، حيث عثرت وحدة هندسية على فتحة نفق، كما أفاد الجيش بأن عمق النفق يبلغ حوالي 20 مترًا، ويقود إلى نفق آخر يبلغ طوله 218 مترًا ويحتوي على عدة متاهات.

يوجد مكان للراحة والصلاة في غرفة السنوار

ووفقًا للجيش، يتميز النفق بتوفر الكهرباء وأنظمة تنقية الهواء وصرف الصحي، بالإضافة إلى وجود غرف للراحة والصلاة، ومعدات أخرى تمكن السنوار من البقاء مختفيًا لفترة طويلة، وأفاد بأن مهندسيه قاموا بتدمير النفق في وقت لاحق، حيث تم نشر مقطع فيديو يظهر النفق من الداخل قبل تفجيره.

وضم الاحتلال الإسرائيلي السنوار وثلاثة قادة آخرين في الفصائل إلى قائمة المطلوبين الكبار لديها، بسبب دورهم في التخطيط لهجوم يوم 7 أكتوبر على بلدات في جنوب إسرائيل والمعروف بعملية «طوفان الأقصى».

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن تقديم مكافآت مالية كبيرة لأي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ويحتل زعيم الفصائل في قطاع غزة، يحيى السنوار، المرتبة الأولى في القائمة والتي قررت إسرائيل بموجبها من يدلي بمعلومات عنه على مكافأة قدرها 400 ألف دولار.