7 ألوية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تبحث عن يحيى السنوار.. والفصائل تستعد للمواجهة

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بلواء سابع في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، من أجل تسريع عملياته العسكرية والانتهاء من أهدافه التي أعلن عنها، ومن بينها الوصول إلى قائد حركة حماس يحيى السنوار، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وتعمل الـ7 ألوية في جيش الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاء من أهداف دولة الاحتلال والوصول إلى يحيى السنوار، الهدف الأبرز والأهم لديهم، خاصة مع اعتقادهم أنه وراء هجمات السابع من أكتوبر الماضي وعملية طوفان الأقصى.

وقالت القناة 12 العبرية، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز على خان يونس فوق الأرض وأسفلها، بهدف الوصول إلى «السنوار» وغيره من قادة الفصائل الفلسطينية.

لواء خان يونس الفلسطيني يستعد لمواجهة قوات الاحتلال

ويستعد لواء خان يونس بقيادة محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار، لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة، وهو لواء ضمن أولوية الفصائل الفلسطينية يحتوي على 6 كتائب قتالية من ضمنها كتيبة النخبة.

ويعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن «السنوار» موجود في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أن رحل مختبًأ في قافلة إنسانية من شمال غزة إلى جنوبها مع استمرار القصف الإسرائيلي هناك.

قوات الاحتلال تزعم: يحيى السنوار موجود في خان يونس

وقام قوات الاحتلال ضمن اللواء السابع بتعميق المناورة في جنوب قطاع غزة في نهاية الأسبوع الماضي، وداهموا المقر العسكري لأحد الفصائل الفلسطينية في قلب مدينة خان يونس، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي زعم تدمير شقة تابعة ليحيى السنوار، وزعموا أيضًا وجود نفق استراتيجي أسفل الشقة يمتد لمسافة تصل إلى 218 مترًا وبعمق 20 مترًا في الأرض، بحسب فيديو نشرته وسائل إعلام عبرية.

واللواء، هي وحدة عسكرية تتألف من 2 إلى 5 كتائب وعدد أفرادها يبدأ من 3 آلاف مقاتل وحتى5 آلاف، وعادة ما يقودها ضابط برتبة عميد أو لواء.