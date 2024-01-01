اعتراف خطير.. حادث اختطاف طفلة فلسطينية ونقلها إلى تل أبيب يهز غزة

كارثة جديدة، تم الكشف عنها خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل الصراع الدائر في غزة، والحرب التي يشنها العدوان الإسرائيلي على القطاع، والمستمرة منذ نحو 3 أشهر، وتحديدا منذ يوم 7 أكتوبر 2023، والذي شهد قيام الفصائل الفلسطينية بعملية «طوفان الأقصى».

«اختطاف طفلة من غزة ونقلها إلى تل أبيب»، هكذا انتشر الخبر الصادم كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، بعد اعتراف جندي بجيش الاحتلال، بأن زميله نقل طفلة من غزة إلى تل أبيب، قبل أن يُقتل في إحدى المعارك في شمال غزة.

اختطاف طفلة من غزة ونقلها من تل أبيب يثير الغضب في فلسطين

تصريحات جندي جيش الاحتلال التي نقلتها إذاعة جيش العدوان خلال الساعات الماضية، والتي أكد خلالها أن النقيب هرئيل إيتاخ، تحدث مع صديق له أثناء خدمته في غزة وأخبره أنه أنه سمع بكاء طفلة، داخل أحد المنازل، وقرر نقلها إلى تل أبيب، بعد أن فقدت ذويها في الحرب على الأرجح.

مطالبات بتتبع قصة الطفلة التي تم نقلها من غزة إلى تل أبيب واستعادتها

ضجة كبيرة أثارها الخبر، الذي قامت إذاعة جيش الاحتلال بحذفه لاحقا، بعد مقتل الجندي الإسرائيلي بعد انفجار عبوة ناسفة في خان يونس، استهدفت كتيبته، دون التعرف على هوية ومكان وجود الطفلة المختطفة.

مخاوف بأن تكون تلك الحادثة ليست الأولى من نوعها في ظل الحرب على غزة، وسط مطالبات بضرورة تتبع الموضوع من أجل استعادة الطفلة المختطفة.

«خبر خطير جدا لا يمكن السكوت عنه»، هكذا علق أحد رواد موقع التدوينات القصيرة «X» (تويتر سابقا)، بينما رد آخر: «مو لازم يمرق هذا الخبر مرور الكرام على أي شخص لأنه أهل الطفلة ما يدروا هي تحت الأنقاض و لا استشهدت .. لا يعرفوا مصيرها».