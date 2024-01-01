القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي سحب 5 ألوية غرب غزة.. واستمرار الاجتياحات

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي سحب 5 ألوية غرب غزة ولكن الاجتياحات لا تزال مستمرة، وذلك وفقا لما أعلنه الاحتلال مساء أمس.

وأضافت أن الاحتلال سحب الألوية من غرب مدينة غزة، ولكن الاجتياحات تتركز في منطقة الزيتون، بالإضافة إلى المغازي وخان يونس.

وتابعت أن الفصائل الفلسطينية أعلنت قبل قليل، أنها استهدفت 5 من الآليات العسكرية المتوغلة في الزيتون جنوب شرق غزة، بالإضافة إلى استهدافها عددا كبيرا من الآليات جنوب مدينة غزة.

وأكدت أن الفصائل الفلسطينية تتحدث عن إيقاع أعداد كبيرة من القتلى بين جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى دمار الآليات العسكرية، أما الاحتلال فلا يزال يحاول التوغل في المحاور الشرقية للمنطقة الوسطى وتحديدا البريج والنصيرات وهو ما يتزامن مع استهدافات مستمرة لمنطقة النصيرات ودير البلح بشكل متزامن، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية.