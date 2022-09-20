مواعيد عمل حديقة الحيوان بالإسكندرية.. «أوقات مميزة مع الأسرة والأطفال»

محبو الخروجات وقضاء أوقات عائلية مميزة وسط الزروع والحيوانات والعروض المختلفة، يختارون الحدائق عند الخروج، ويبحث العديد من المواطنين في مدينة الإسكندرية، عن مواعيد عمل حديقة الحيوان بالإسكندرية، لاصطحاب أبنائهم لقضاء أوقات مميزة في ذلك المكان الملئ بالحيوانات والطيور.

وفي هذا الصدد، تقدم لكم بوابة «الوطن» مواعيد عمل حديقة الحيوان بالإسكندرية، وفقًا لصفحة الحديقة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك لمحبي الخروجات العائلية واصطحاب الأطفال وقضاء أوقات مميزة معهم وسط الزروع والطيور والحيوانات البرية المختلفة.

مواعيد عمل حديقة الحيوان بالإسكندرية

وذكرت الصفحة الرسمية لحديقة الإسكندرية المواعيد كما يلي:

- مواعيد عمل حديقة الحيوان بالإسكندرية يوميًا من 9 صباحا إلى 4 مساءً.

- سعر التذكرة نحو 5 جنيهات للمصريين، كما تبلغ نحو 20 جنيهًا لغير المصريين.

عنوان حديقة حيوانات إسكندرية: منطقة النزهة قرب حي سموحة.

حديقة حيوان إسكندرية

تعد حديقة الحيوان بالإسكندرية من أقدم الحدائق في مصر بعد حديقة حيوانات الجيزة، وكانت في الماضي حديقة نباتية من حدائق أنطونيادس، عامرة بأجناس النباتات النادرة المستجلبة من أقصى بقاع الأرض، وفي عام 1916 تم إعادة تشكيل وتنسيق الحديقة لتضم الحيوانات والطيور البرية والثدييات والزواحف والطيور، ومنذ وقت قريب تم إنشاء بحيرة صناعية للطيور المائية وبرج عال لمشاهدة الحديقة من فوقه، ومتحف للتاريخ الطبيعي، وحديقة الأطفال التي أنشئت داخل حديقة الحيوان.