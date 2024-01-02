كيف تجعل ثمار النبق بحجم التفاح؟.. إليك الطريقة السحرية

يهتم محبو الزراعة بتنويع زراعة النباتات من الأشجار، سواء كانت زينة أو أشجار فواكه، وكذلك محبي زراعة الخضروات بمعرفة الجديد للحفاظ على الزرع.

وتقدم «الوطن» عدة طرق لمحبي الزراعة بطرق الاهتمام بالسدر أو النبق، وطريقة لنمو الثمار لحجم كبير يضاهي حجم التفاح. .

ثمار النبق بحجم أكبر عن طريق تخفيف الأشجار:

قال محمد عبد الحافظ، مهندس زراعي ولديه خبرة في زراعة الأسطح على المنازل والقصاري والأصص، إنه يمكن زراعة السدر أو النبق بسهولة، وهي أشجار داكنة تنتج لعدة سنوات متتالية، لافتا إلى إمكانية الحصول على ثمار بأحجام كبيرة، وذلك من خلال الاهتمام بالأشجار ورعايتها بطرق محددة.

وأشار «عبد الحافظ»، إلى أن السدر التايلندي أو السدر السكري أو كما يطلق عليه نبق يمكن أن يصل حجمه لحجم ثمرة التفاح، موضحًا أنه يحتاج لمجهود من الزارع، للحصول على ثمرة سدر كبيرة باتباع الطرق التالية:

- أن يخف المزارع سمار النبق من الشجرة وذلك بتقليل عددها على الأغصان.

- التسميد المتوازن خاصة البوتاسيوم والكالسيوم والبورون.

- اختيار أصناف النبق المستعدة لنمو حجمها على الأشجار، أي أن هناك أصناف منه تكون في حالة استعداد لكبر حجمها.

-اختيار أصناف من السدر أو النبق المطعوم وتجنب الآخر البلدي.

أشجار السدر في الخليج

يذكر أن السدر من الفواكه الغنية بالقيمة الغذائية المرتفعة، وهو فاكهة شبيهة بثمار التفاح، كما أن له صفات مفيدة للجسم تقيه من الأمراض، وترفع المناعة ويعد غذاء للنحل.