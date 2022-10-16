«أشجار السدر» بيزنس الملايين.. منحل للعسل والفدان يحقق مليون جنيه

تعد ثمار السدر بديلا لثمار التفاح، كما أن أشجار السدر من الأشجار المباركة، وذكرت في الكتب السماوية، تهتم بزراعتها دول الخليج، ولها أصناف عديدة، وثمار السدر ألوانها متنوعة، ولها فوائد صحية كثيرة وذات قيمة غذائية مرتفعة، ومصدر للربح الوفير، إذ تتيح فرصة لكسب مليون جنيه من زراعة فدان، كما أنها منحل طبيعي للعسل النحل.

المهندس محمد عطية ابن محافظة الشرقية المتخصص في زراعة الفواكه النادرة والاستوائية منها، لـ«الوطن» إن زراعة أشجار السدر تعد تجارة مربحة، لافتا إلى أن مُزارع أشجار السدر يمكنه تحقيق ربح مليون جنيه من الفدان بعد السنة الخامسة من زراعته.

تطعيم السدر البلدي بالتايلاندي

وأشار عطية إلى تبادل العقل بين مصر ودول الخليج للتطعيم على الأصناف البلدية بالأصناف التايلاندي، لافتا إلى نجاح زراعتها في مصر، لأنه يمكن من خلالها عمل مناحل طبيعية لإنتاج عسل النحل وعسل السدر.

أشجار السدر منحل للعسل

وأوضح المتخصص في الزراعات الاستوائية أن شجرة السدر تنتج آلاف الزهور التي تكون مادة غذائية للنحل لإنتاج العسل السدر الطبيعي، مؤكدا على أن الفدان يستوعب زراعة أشجار تتراوح أعدادها من 150 إلى 200 شجرة، والشجرة تنتج من 100 إلى 150 كيلو من ثمار السدر.

مكسب الشجرة من 15 لـ25 ألف جنيه

وكشف عن أنه يمكن بيع ثمار السدر بسعر يتراوح ما بين 15 إلى 25 جنيه في سوق العبور التجاري أو سوق الإسكندرية وأكتوبر مؤكدا على أن الأرباح تتزايد مع زيادة الإنتاجية سنويا للشحرة الواحدة.