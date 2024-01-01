رفعت رشاد: بناء الإنسان يتطلب مجموعة من العوامل.. والدولة تنشد مواطن صالحا ومنجزا

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن بناء الإنسان يتطلب مجموعة من العوامل التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تكوين شخصيته التي تتطلبها الحاجة التي تنشدها الدولة، والدولة تنشد مواطن صالحا ومنجزا، ومن ثم بناؤه يشمل البيئة التي يعيش فيها من خلال بناء مساكن مناسبة، ونقله من حياة عشوائية إلى أماكن تناسب الحياة الكريمة والمواطن المصري.

وأضاف «رشاد»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن بناء الإنسان يشمل تعليما مناسبا للأولاد والأطفال الصغار بحيث لا يكون هناك متسربين، وتوفر لهم الدولة المناخ المناسب في المدرسة ما يجعل المواطنين ليس أيديهم مغلولة على المصروفات بحيث لا يمنع الأولاد من الذهاب للمدرسة، وتوفر له وجبات وتعليم مناسب في المدرسة، وتكملة نقص الفصول من خلال مبادرات حياة كريمة أو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتابع: «بالتالي ينشأ الإنسان والمواطن صالح للإنجاز في العمل، يجد فرص عمل، والحياة الصالحة، بحيث لا يكون مواطنا منحرفا، ومنتميا للدولة، ويساهم بقدر كبير بجهده وعرقه وفكره في تنمية هذه الدولة التي يعيش تحت ظلها».