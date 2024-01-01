رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يشهد ورشة عمل مبادرة «برلمان طلائع مصر»

شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ورشة العمل التي نظمتها المنطقة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة للتعريف بكيفية التسجيل الإلكتروني لطلاب المراحل التعليمية المختلفة في مبادرة «برلمان طلائع مصر» التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وخلال اللقاء أكد رئيس المنطقة بسوهاج حرص الأزهر الشريف وقياداته على تنمية مهارات طلابه الإبداعية وتولي القيادة والقدرة على تحمل المسؤولية بمختلف المراحل التعليمية، والمشاركة الإيجابية في الحياة المجتمعية النابعة من تعاليم ديننا الحنيف.

كيفية التسجيل في الاستمارة الإلكترونية

من جانبها قامت الدكتورة صفاء محمود، منسق المنطقة للمبادرة وأيمن صابر، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني وأحمد رشاد، بمديرية الشباب والرياضة بشرح كيفية التسجيل في الاستمارة الإلكترونية على موقع المبادرة، والتوضيح لمنسقي المعاهد كيفية مساعدة الطلاب في التسجيل وتذليل العقبات التي تواجههم من خلال التواصل مع منسق المنطقة.

مبادرة برلمان طلائع مصر

يذكر أن مبادرة «برلمان طلائع مصر» أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية بناء على توصيات مؤتمر برلمان طلائع مصر بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، تستهدف طلاب المراحل التعليمية المختلفة من سن العاشرة حتى الثامنة عشر.