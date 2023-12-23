رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«حياة كريمة».. مشروع بناء الإنسان

كتب:

حسام حربى
10:26 م | السبت 23 ديسمبر 2023
حياة كريمة

حياة كريمة

امتدت خطط التنمية فى مصر فى السنوات الماضية بشكل لم يسبق له مثيل، بعد ما عانت القرى والمراكز على مدار عقود من الإهمال، فقد كانت خارج الخريطة وبعيدة عن اهتمام المسئولين، إلى أن جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وأحيْت المدفون تحت الركام، حيث استهدفت الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن بالقرى، واهتمت ببناء الإنسان والتنمية. دور بارز لمبادرة «حياة كريمة»، فى توحيد جميع جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بهدف التصدى للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى والاستثمار فى تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

كتاب «حكاية وطن»، الصادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاجتماعية، سلَّط الضوء على أهم وأضخم مشروع تنموى شهدته مصر فى العصر الحديث «المشروع القومى حياة كريمة»، وكيف سعت المبادرة منذ انطلاقها فى أكتوبر 2019، لتحقيق التنمية الكاملة فى ريف مصر، وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة، ونجاحها فى إنهاء عصور التهميش فى جميع قرى مصر التى ظلت على مدى عقود طىّ النسيان والإهمال، فجاء برنامج «حياة كريمة» على أجندة اهتمام الدولة المصرية لتحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن.

 

اقرأ المزيد:

مدير المركز الإعلامي لـ«حياة كريمة»: المبادرة أنهت عصور التهميش بالقرى

32 فريقا من قرى الإسكندرية يشاركون في «مونديال حياة كريمة» لخماسي كرة القدم

رئيس مركز ومدينة أشمون: حياة كريمة غيرت شكل القرى بـ1079 مشروعا

حياة كريمة تطلق رسالة سلام لوقف نزيف الدماء: الأطفال هم الضحية الأولى للعنف

«حياة كريمة» تطلق سلسلة من النصائح الطبية الشاملة بالتزامن مع بدء الشتاء

نتائج مباريات دوري «حياة كريمة» لخماسي كرة القدم بشبين القناطر

كاتب صحفي: مبادرة حياة كريمة تغير وجه حياة قرى الريف المصري

الكشف على 907 مواطنين في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بقوص

محافظ أسوان: تنظيم قوافل تعليمية في قرى «حياة كريمة»
بقلم حسام حربى