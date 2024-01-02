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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
06:18 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
برج الثور

برج الثور

يوصف برج الثور بالصبر لأنه لا ييأس بسهولة، ويعرف كيف يحدد هدفه بدقة، وهو يحب عمله بشدة ويتفانى في تنفيذ مهامه، يهتم بتقوية علاقاته الاجتماعية مع الآخرين، ولديه مهارة اللباقة ويتعامل بدبلوماسية مع من حوله.

ومن مشاهير برج الثور الأديب المصري طه حسين، والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير، وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2-1-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي وفق موقع الأبراج اليومية. 

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الثور بأن هناك طفرة كبيرة ستجتاح حياتك العملية وستخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق أحلامك، لذلك حاول أن تكون متفائلا، ولا تتراجع أو تتهاون عن أداء مهامك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي فإنه في أول يوم في العام ستلاحظ تغييرا كبيرا في صفات شريك حياتك، الذي سيحاول أن يرافقك في كل مواقفك، ويكون بجوارك في أي شيء.

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بقلم صفية النجار