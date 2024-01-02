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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 2-1-2024 على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
06:16 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتصف برج الجوزاء بالمرح ويتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع، ولديه قدرة كبيرة على التكييف مع الظروف المختلفة، كما يحب العمل ويتفانى فيه، ويتصف بالرومانسية ويتعامل مع حوله بدبلوماسية.

ومن مشاهير برج الجوزاء العالميين مارلين مونرو والفنان الراحل محمود عبد العزيز، لذا نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 2-1-2024 على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الجوزاء أن هناك فرص جديدة تنفتح أمامك في مجال عملك، فكن حريصا على الاستفادة منها بقدر الإمكان، واحذر من بعض الأصدقاء في محيطك فقد يتولد لديهم بعضا من مشاعر الغيرة.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تنصحك الأفلاك يا برج الجوزاء أنه قبل أن تطلب المحبة من الآخرين عليك أن تحب نفسك أولا، وقد حان الوقت أن تستمع لصوتك الداخلي وتعطى نفسك الحب والاحترام الذي تستحقه.

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بقلم صفية النجار