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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 23-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:06 ص | السبت 23 ديسمبر 2023
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يشتهر مواليد برج الجوزاء بالأحاسيس المتضاربة، وهم أذكياء بطبعهم يقومون بأعمالهم في إنجاز تام، يكرهون الروتين والنظام، ويعرفون بالازدواجية وتقلب المزاج، لكنه رغم ذلك يتميز بالنقاء وصفاء النفس وسرعة التسامح والتضحية من أجل الغير دون انتظار لأي مقابل.

ومن مشاهير برج الجوزاء العالميين مارلين مونرو والفنان الراحل محمود عبد العزيز، وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 23-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الجوزاء بأنك تتلقى اليوم اتصالات تدعمك وتساعدك في عملك، فحاول استغلال تلك الفرص لفتح صفحة جديدة مع من حولك من الزملاء.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك أنك تعيش حالة واضحة من الحب الصارخ نتيجة مصارحة الحبيب لك بمشاعره الرقيقة تجاهك، فاستغل تلك الظروف لتحسين العلاقة بينكما فأنت شخص محبوب جدًا.

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بقلم صفية النجار