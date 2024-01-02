«أوقاف الإسكندرية» تنظم ندوتين عن الإمام النسائي

قال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن مديرية الأوقاف، عقدت ندوتين علميتين ضمن برنامج «أئمة الحديث الدعوى» عن الإمام النسائي، حول حياته وجهوده العلمية، عقدت الندوة الأولى بمسجد عصر الإسلام سيدي جابر إدارة شرق، بحضور الدكتور منير محمد إبراهيم جاد حمدين، مدرس اللغويات بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، والشيخ سلطان إسماعيل سلطان، إمام وخطيب المسجد، والشيخ على كمال على طه بدير، إمام وخطيب ومسؤول بقسم المساجد بالمديرية، وعقدت الندوة الثانية بمسجد أحمد سالم، بإدارة شرق، بحضور الدكتور محمد ذكري، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، والشيخ أشرف أبوسعيفة، إمام المسجد، والشيخ إبراهيم عبدالستار، إمام وخطيب بإدارة أوقاف شرق.

الإمام النسائي

وأشار «عبد الرازق»، في تصريحات لـ«الوطن» إن الإمام النسائي هو الإمام الحافظ الثبت، شيخ الإسلام، ناقد الحديث، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي، صاحب السنن، وُلد «بِنَسا» سنةَ 215 هجرية، كان يحب طلب العلم والترحال، وكان يجتهد في العبادة، وقال عنه أبو الحسين محمد بن مظفر الحافظ: سمعت مشايخنا بمصر يعترفون له بالتقدم والإمامة، ويصفون اجتهاده في العبادة بالليل والنهار، ومواظبته على الحج والجهاد.

مؤلفات النسائي

وأضاف وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية، أن الإمام النسائي له مجموعة من الكتب والمؤلفات، منها:

1-كتاب السنن الكبرى في الحديث، وهو الذي عُرف به، وجاء في سير أعلام النبلاء.

2- كتاب المُجتبَى، وهو السنن الصغرى، من الكتب الستة في الحديث.

3- مسند علي.

4- وله كتاب التفسير في مجلد.

5-الضعفاء والمتروكون في رجال الحديث.

6 - عمل اليوم والليلة.

اختلف العلماء حول مكان وزمان وفاة الإمام النسائي، فقيل: تُوفِّي بمكة سنة 303. وقيل: تُوفِّي بفلسطين سنة 302 هجرية.