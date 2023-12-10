«أوقاف الإسكندرية» تشارك في الانتخابات الرئاسية: واجب ديني

نظم خطباء وأئمة مساجد مديرية الأوقاف بالإسكندرية، مسيرة حاشدة حاملين أعلام مصر، لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أنها واجب ديني ووطني على كل مصري، يستوجب النزول والتوجه إلى لجان الاقتراع والإدلاء بالصوت في صناديق الانتخاب.

المشاركة في الانتخابات واجب ديني

أكّد سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لـ«الوطن» إنّ المديرية من خلال المساجد وخطباء المنابر، كانت تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها واجب وطني وديني وحق دستوري للمواطنين، لا يجب التخلي عنه.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه حرصا من مديرية أوقاف الإسكندرية على أن تكون قدوة للجميع، وتنفذ دعوتها على أرض الواقع، تجمع اليوم المئات من أئمة وخطباء المساجد في مسيرة حاشدة لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

من ناحيته، قال هاشم الفقي، مدير عام إدارة الدعوة بأوقاف الإسكندرية: «مشاركتنا اليوم في هذا العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية نابع من حبنا لهذا الوطن الذى له حقوق علينا، ومنها المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية، وبعد المسيرة التي كانت دعوة للمواطنين للمشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم توجهنا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في اختيار رئيس الجمهورية الذي نرى فيه الصلاح، لتلك المرحلة التي تعيشها البلاد».