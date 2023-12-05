«أوقاف الإسكندرية» تنظم ندوتين عن الإمام البخاري

قال سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، ونشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، أقامت أوقاف الإسكندرية ندوتين علميتين تحت عنوان الإمام البخاري، وذلك في بداية إطلاق برنامج «أئمة الحديث الدعوي».

وأشار عبد الرازق في تصريح لـ«الوطن» إلى أن هذا البرنامج تم إطلاقه لرفع توعية المواطنين حول أئمة الإسلام وعلماؤه، وأقيمت الندوة الأولى بمسجد مصطفى كامل في شارع خليل الخياط، والثانية بمسجد أحمد سالم بفلمنج، وتم الحديث فيهما عن الإمام البخاري وما قدمه لخدمة الإسلام ونشر الدعوة وجمع الحديث الشريف ليصلنا الآن صحيح البخاري الذي يضم كافة الأحاديث النبوية الشريفة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن من يقوم بالمحاضرة في هذه الندوات مجموعة من الأساتذة وأئمة وخطباء المساجد.

وحاضر في الندوة الأولى؛ الدكتور منير محمد، أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود بجامعة الأزهر، والشيخ علي كمال، إمام وخطيب مسجد مصطفى كامل، والشيخ خالد محمد أبو جليل إمام وخطيب مسجد القباني بفلمنج، وحاضر في الندوة الثانية بمسجد أحمد سالم، الدكتور محمد محمد علي ذكري، مدرس بكلية أصول الدين بطنطا جامعة الأزهر الشريف والشيخ أشرف أبو سعيفة إمام وخطيب المسجد، والشيخ إبراهيم عبد الستار مؤمن، إمام وخطيب مسجد الشوربجي بباكوس.