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نظام جديد لأسعار باقات الإنترنت الأرضي يطبق اعتبارا من 5 يناير.. عاجل

كتب:

منة العشماوي
12:55 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

كشفت شركة المصرية للاتصالات، عبر موقعها الرسمي، عن الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي، المقرر تطبيقه اعتبارًا من يوم 5 يناير 2024، من الشهر الجاري.

أسعار باقات الإنترنت

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار باقات الإنترنت الأرضي «السوبر، ميجا، الترا، ماكس»، حسب الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات.

باقة السوبر ميجا

- سرعة باقات Super تصل إلى 30 ميجابت/ث.

- 140 جيجابايت بـ160 جنيهًا شهريًا.

- 200 جيجابايت، 225 جنيهًا شهريًا.

- 250 جيجابايت، بـ280 جنيهًا شهريًا، أو 3220 جنيهًا سنويًا.

- 400 جيجابايت 440 جنيهًا شهريًا، 5060 جنيهًا سنويًا.

- 600 جيجابايت 650 جنيهًا شهريًا، 7150 جنيهًا سنويًا.

- 1 تيرابايت بـ1050 جنيهًا شهريًا.

 باقة ميجا

- سرعة باقات Mega تصل الي 70 ميجابت/ث

- 250 جيجابايت، بـ410 جنيهًا شهريًا، و4715 جنيهًا سنويًا.

- 600 جيجابايت، بـ800 جنيه شهريًا، و8800 سنويًا.

- 1 تيرابايت، بـ1200 جنيه شهريًا، و12000 سنويًا.

باقة الترا

- سرعة باقات Ultra تصل الي 100 ميجابت/ث

- 250 جيجابايت 540 جنيهًا شهريًا، 6210 جنيهًا سنويًا.

- 600 جيجابايت بـ950 جنيهًا شهريًا، و10450 جنيه سنويًا.

باقة ماكس 

- سرعة باقة  MAX تصل الي 200 ميجابت/ث

- ماكس 1350 جنيهًا شهريًا، أو 13500 جنيه سنويًا.

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