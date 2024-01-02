جدول توزيع قطع أراضي «الإسكان الاجتماعي» بمدينة السادات.. يبدأ 14 يناير
كتب:
عمرو رجب
03:48 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أعلن المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بدء تسليم 3411 قطعة أرض سكنية «إسكان اجتماعي»، السابق طرحها بالقرعات العلنية خلال الفترة من 12/3/2018: 19/12/2020، ابتداء من يوم الأحد 14 يناير المقبل، والخاصة بالمجاورة رقم 3 بحي الفردوس، والمجاورات أرقام 4، 5، 6 بحي الكوثر بمدينة السادات، وذلك في مواعيدٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.
مواعيد تسليم الأراضي بالمجاورة 3 بحي الفردوس
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى مواعيد تسليم الأراضي بالمجاورة 3 بحي الفردوس كالتالي:
القطع من 1: 30، يوم الأحد 14/1/2024.
قطع أراضي من 31: 60، يوم الاثنين 15/1/2024.
القطع من 61: 90، يوم الثلاثاء 16/1/2024.
القطع من 91: 120، يوم الأربعاء 17/1/2024.
القطع من 121: 150، يوم الخميس 18/1/2024.
القطع من 151: 180، يوم الأحد 21/1/2024.
القطع من 181: 210، يوم الإثنين 22/1/2024.
القطع من 211: 240، يوم الثلاثاء 23/1/2024.
القطع من 241، 270، يوم الأربعاء 24/1/2024.
القطع من 271: 300، يوم الأحد 28/1/2024.
القطع من 301: 330، يوم الإثنين 29/1/2024.
القطع من 331: 360، يوم الثلاثاء 30/1/2024.
القطع من 361: 390، يوم الأربعاء 31/1/2024.
القطع من 391: 420، يوم الخميس 1/2/2024.
القطع من 421: 450، يوم الأحد 4/2/2024.
القطع من 451: 480، يوم الإثنين 5/2/2024.
القطع من 481: 510، يوم الثلاثاء 6/2/2024.
القطع من 511: 540، يوم الأربعاء 7/2/2024.
القطع من 541: 570، يوم الخميس 8/2/2024.
القطع من 571: 600، يوم الأحد 11/2/2025.
القطع من 601: 630، يوم الإثنين 12/2/2024.
القطع من 631: 660، يوم الثلاثاء 13/2/2024.
القطع من 661: 690، يوم الأربعاء 14/2/2024.
القطع من 691: 720، يوم الخميس 15/2/2024.
القطع من 721: 750، يوم الأحد 18/2/2024.
القطع من 751: 780، يوم الإثنين 19/2/2024.
القطع من 781: 810، يوم الثلاثاء 20/2/2024.
القطع من 811: 840، يوم الأربعاء 21/2/2024.
القطع من 841: 870، يوم الخميس 22/2/2024.
القطع من 871: 900، يوم الأحد 25/2/2024.
القطع من 901: 930، يوم الإثنين 26/2/2024.
القطع من 931: 960، يوم الثلاثاء 27/2/2024.
القطع من 961: 990، يوم الأربعاء 28/2/2024.
القطع من 991: 1020، يوم الخميس 29/2/2024.
القطع من 1021: 1050، يوم الأحد 3/3/2024.
والقطع من 1051: 1080، يوم الإثنين 4/3/2024.
والقطع من 1081: 1091، يوم الثلاثاء 5/3/2024.
وتخصيص يومي الأربعاء 6/3/2024، والخميس 7/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمجاورة 3 بحي الفردوس.
مواعيد تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 4 بحي الكوثر
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن مواعيد تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 4 بحي الكوثر كالتالي:
القطع من 1: 30، يوم الأحد 10/3/2024.
القطع من 31: 60، يوم الإثنين 11/3/2024.
القطع من 61: 90، يوم الثلاثاء 12/3/2024.
القطع من 91: 120، يوم الأربعاء 13/3/2024.
القطع من 121: 150، يوم الخميس 14/3/2024.
القطع من 151: 180، يوم الأحد 17/3/2024.
القطع من 181: 210، يوم الإثنين 18/3/2024.
القطع من 211: 240، يوم الثلاثاء 19/3/2024.
القطع من 241، 270، يوم الأربعاء 20/3/2024.
القطع من 271: 300، يوم الخميس 21/3/2024.
القطع من 301: 330، يوم الأحد 24/3/2024.
القطع من 331: 360، يوم الإثنين 25/3/2024.
القطع من 361: 390، يوم الثلاثاء 26/3/2024.
القطع من 391: 420، يوم الأربعاء 27/3/2024.
القطع من 421: 450، يوم الخميس 28/3/2024.
القطع من 451: 480، يوم الأحد 31/3/2024.
القطع من 481: 510، يوم الإثنين 1/4/2024.
القطع من 511: 540، يوم الثلاثاء 2/4/2024.
القطع من 541: 570، يوم الأربعاء 3/4/2024.
القطع من 571: 600، يوم الخميس 4/4/2024.
القطع من 601: 630، يوم الأحد 14/4/2024.
القطع من 631: 660، يوم الإثنين 15/4/2024.
القطع من 661: 690، يوم الثلاثاء 16/4/2024.
القطع من 691: 720، يوم الأربعاء 17/4/2024.
القطع من 721: 750، يوم الخميس 18/4/2024.
القطع من 751: 780، يوم الأحد 21/4/2024.
القطع من 781: 810، يوم الإثنين 22/4/2024.
القطع من 811: 840، يوم الثلاثاء 23/4/2024.
القطع من 841: 879، يوم الأربعاء 24/4/2024.
وأشار إلى تخصيص يوم الأحد 28/4/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمجاورة 4 بحي الكوثر.
مواعيد تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 5 بحي الكوثر
كما أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن مواعيد تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 5 بحي الكوثر، كالتالي:
القطع من 1: 30، يوم الإثنين 29/4/2024.
القطع من 31: 60، يوم الثلاثاء 30/4/2024.
القطع من 61: 90، يوم الأحد 5/5/2024.
القطع من 91: 120، يوم الثلاثاء 7/5/2024.
القطع من 121: 150، يوم الأربعاء 8/5/2024.
القطع من 151: 180، يوم الخميس 9/5/2024.
القطع من 181: 210، يوم الأحد 12/5/2024.
القطع من 211: 240، يوم الإثنين 13/5/2024.
القطع من 241: 270، يوم الثلاثاء 14/5/2024.
القطع من 271: 300، يوم الأربعاء 15/5/2024.
القطع من 301: 330، يوم الخميس 16/5/2024.
القطع من 331: 360، يوم الأحد 19/5/2024.
القطع من 361: 390، يوم الإثنين 20/5/2024.
القطع من 391: 420، يوم الثلاثاء 21/5/2024.
القطع من 421: 450، يوم الأربعاء 22/5/2024.
القطع من 451: 480، يوم الخميس 23/5/2024.
القطع من 481: 510، يوم الأحد 26/5/2024.
القطع من 511: 540، يوم الإثنين 27/5/2024.
القطع من 541: 570، يوم الثلاثاء 28/5/2024.
القطع من 571: 600، يوم الأربعاء 29/5/2024.
القطع من 601: 630، يوم الخميس 30/5/2024.
القطع من 631: 660، يوم الأحد 2/6/2024.
القطع من 661: 690، يوم الإثنين 3/6/2024.
القطع من 691: 720، يوم الثلاثاء 4/6/2024.
القطع من 721: 759، يوم الأربعاء 5/6/2024.
تخصيص يوم الخميس 6/6/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمجاورة 5 بحي الكوثر.
مواعيد تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 6 بحي الكوثر
كما أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن مواعيد تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 6 بحي الكوثر كالتالي:
القطع من 1: 30، يوم الخميس 6/6/2024.
القطع من 31: 60، يوم الأحد 9/6/2024.
القطع من 61: 90، يوم الإثنين 10/6/2024.
القطع من 91: 120، يوم الثلاثاء 11/6/2024.
القطع من 121: 150، يوم الأربعاء 12/6/2024.
القطع من 151: 180، يوم الخميس 13/6/2024.
القطع من 181: 210، يوم الأحد 23/6/2024.
القطع من 211: 240، يوم الإثنين 24/6/2024.
القطع من 241: 270، يوم الثلاثاء 25/6/2024.
القطع من 271: 300، يوم الأربعاء 26/6/2024.
القطع من 301: 330، يوم الخميس 27/6/2024.
القطع من 331: 360، يوم الإثنين 1/7/2024.
القطع من 361: 390، يوم الثلاثاء 2/7/2024.
القطع من 391: 420، يوم الأربعاء 3/7/2024.
القطع من 421: 450، يوم الثلاثاء 9/7/2024.
القطع من 451: 480، يوم الأربعاء 10/7/2024.
القطع من 481: 510، يوم الأحد 14/7/2024.
القطع من 511: 540، يوم الإثنين 15/7/2024.
القطع من 541: 570، يوم الثلاثاء 16/7/2024.
القطع من 571: 600، يوم الأربعاء 17/7/2024.
القطع من 601: 630، يوم الخميس 18/7/2024.
القطع من 631: 660، يوم الأحد 21/7/2024.
القطع من 661: 682، يوم الإثنين 22/7/2024.
واختتم بالإشارة إلى تخصيص يومي الثلاثاء 23/7/2024، والأربعاء 24/7/2024، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 6 بحي الكوثر.