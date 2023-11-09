رئيس جهاز مدينة السادات يتفقد مشروعات المياه والصرف (صور)

أجرى المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، جولات ميدانية يرافقه مسؤولو الجهاز؛ للوقوف على مدى جاهزية واستعداد محطات المياه والصرف الصحي بالمدينة لفصل الشتاء، وشملت الجولة محطة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي بطاقة إنتاجية 25 ألف م3/ يوم التي ترفع ناتج الصرف الصناعى للمصانع، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المحطة ومراحل التشغيل.

وتفقد رئيس جهاز مدينة السادات، محطة المياه السطحية وأعمال رفع كفاءة وتطوير المحطة ومراحل التشغيل، مكلفًا الشركات المنفذة للعملية بسرعة الانتهاء ووضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال الجارية بها، وأعطى مهلة للانتهاء من أعمال الطرق الداخلية للمحطة.

جولات ميدانية لرئيس جهاز مدينة السادات

كما تفقد رئيس الجهاز، محطة المعالجة الميكانيكية التي تعمل بطاقة 40 ألف م3 / يوم، واستمع لشرح تفصيلي عن مراحل التشغيل، كما تفقد المعمل الخاص بالمحطة المسئول عن المياه الداخلة لها وعملية معالجتها، وكذا تفقد المحطة الحلزونية وأحواض برك الأكسدة التي يتم تطهيرها عن طريق الشركات المختصة، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجداول الزمنية.

وفي سياق متصل، تابع المهندس ياسر عبدالحليم، أعمال رفع كفاءة وتطوير استكمال شارع طلعت حرب بطول كيلومتر، وكذا أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمحور المركزى بطول 3كم وتوسيع الطريق حتى يصبح عرضه للاتجاه الواحد 12 مترًا بالإضافة إلى تنفيذ طريق خدمة جانبي بعرض 7 أمتار نظراً لما يشهده الطريق من كثافة سكانية.

رفع الزراعات من أمام الوحدات والأراضي السكنية

واستمرت جولات رئيس الجهاز بالمرور على المنطقتين السكنيتين الرابعة والـ11 التي يتم بهما أعمال رفع كفاءة وتطوير لواجهات العمارات لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الأرصفة المحيطة بالعمارات السكنية.

وفي أثناء الجولة، تلاحظ وجود زراعات عشوائية، وتم التوجيه بسرعة رفع الزراعات التي يتم زراعتها من قبل المواطنين أمام الوحدات والأراضي السكنية حفاظاً على إستغلال مياه الشرب والشكل الحضاري للمدينة.