مصادر لـ«الوطن»: «الإسكان» تستعد لطرح أراض بالمدن الجديدة للمصريين في الخارج

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تستعد الآن لطرح أراضٍ سكنية بالمدن الجديدة للمصريين في الخارج، وذلك خلال يناير المقبل.

وتوقعت المصادر، أن يتم الطرح بعدة مدن جديدة، الأسبوع المقبل وفي مقدمتها مدن «السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والشروق، وحدائق العاصمة».

مصادر لـ«الوطن»: الإسكان تستجيب للمصريين في الخارج بالطرح القادم للأراضي

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنه من المنتظر أن تستجيب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لعدد من الملاحظات، التي أبداها المصريون في الخارج مؤخرًا كوضع بعض التسهيلات والتيسيرات خاصة أن المصريين في الخارج يتعاملون بالدولار، بخلاف المصريين في الداخل.