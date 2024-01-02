خبيرة أبراج تحذر من 7 أحداث مؤثرة في 2024.. تحققت أولى توقعاتها.. عاجل

مع بداية العام الجديد، بدأت التساؤلات عن الأحداث التي توقعتها خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف، خلال تصريحات تليفزيونيه أمس، إذ تنبأت بأن هناك عدد من الدول سوف تتعرض لكوارث طبيعية تهز العالم، من بينها سريلانكا واليابان وجزيرة مالطا، خلال الأشهر الأولى من العام الجديد.

تحقق أولى توقعات 2024

تحققت أولى توقعات خبيرة الأبراج لعام 2024، خلال الساعات الأولى من اليوم الأول من العام الجديد صباح اليوم الاثنين، بعد أن تعرضت اليابان لزلزال شديد تتبعه موجة تسونامي خطيرة، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أنها ستترك ورائها أضرارا جسيمة وفادحة في الأرواح والممتلكات.

عواصف في لبنان

عن لبنان، توقعت ليلى عبد اللطيف، أن مشهد المياه الذي غمر الشوارع اللبنانية بسبب الأمطار سيكون مشهدا طبيعيًا، أمام قسوة وخطورة المشاهد القادمة، بسبب الأمطار والعواصف، كما حذرت من عدم إيجاد الحلول قبل وقوع الكارثة، خاصة خلال أول 3 أشهر من السنة.

علاج ينهي لعنة الأمراض الفيروسية

الطب والعلم يتوصلان إلى تطوير مصل لجميع أنواع الفيروسات، حتى أمراض السرطان دون ترك أي أثار جانبية لهذا المصل على المرضي، قائلة إن هذا المصل سيصل بين عامي 2024 و2025، كما أنه سيكون اكتشاب طبي مدهش للأمراض المزمنة، منها الزهايمر.

تجدد القلق بسبب كورونا

سلالة جديدة من وباء كورونا تجتاح بعض الدول، وهي آتيه لا محالة، وتتسبب في موجة كبيرة من الخوف والقلق في عدة دول حول العالم، مضيفة أن العالم سيعود لارتداء الأقنعة «الكمامات».

وتحدثت عن جريمة تطال أحد أكبر البنوك باعتداء مباشر وحدوث تفجير إرهابي، وسنري النيران تشتعل ومصير أموال في مهب الريح، كما أن إحدي الدول العربية ستتخذ قرارًا بتعليق جميع الرحلات الجوية من الداخل والخارج خلال الأشهر القادمة، بسبب حدث ما.

ماذا سيحدث في حرب غزة؟

قالت ليلي عبد اللطيف خبيرة الأبراج، إن العالم سيشهد مفاجآت غير متوقعة بشأن تبادل الأسرى، والذي ينتظر إسرائيل عسكريًا، خلال حديثها عن أهم التوقعات لسنة 2024.

الفصائل الفلسطينية ستنتصر

أشارت «ليلى»، إلى أن شروط الفصائل الفلسطينية سوف تفرض نفسها على الأرض، خاصةً مع حدوث عملية انسحاب مفاجئ لبعض الظباط والجنود الإسرائيليين من أرض الحرب في غزة، لافتا إلى أن جميع الأحداث القادمة في هذه المعركة ستكون تحت عنوان «الفصائل وشعب فلسطين، الذين لا يقبلوا بالاحتلال والظلم، وفلسطين ستعود وتنتصر»، لافتة إلى أن هذا سيكون خلال أشهر فقط، وليس سنوات.

أكبر فشل عسكري في تاريخ إسرائيل أما إسرائيل فسوف تكون أمام أكبر انقلاب شعبي وسياسي في تاريخ الدولة العبرية، وستكون أمام أكبر فشل عسكري في تاريخها خلال 3 حروب حاسمة، من بينها الحرب على غزة، وتلك الحروب ستجعل تل أبيب في ورطة اقتصادية قاسية وغير مسبوقة في تاريخ القيام الإسرائيلي.

تلك التوقعات لم تكن الأولى لـ«ليلى» بشأن حرب غزة، إذ تنبأت بعديد من الأحداث التي تخص الحروب والتفجيرات التي طالت المستشفيات بالعالم، وبعدها تعرضت مستشفيات في غزة لإطلاق الصواريخ الهدم والتدمير.

وقالت خبيرة الأبراج -وقتها- «إن هذا الحدث سوف يقع بدولة تعاني من الحرب، وسوف يتصدروسائل الإعلام العالمية، وسيلفت الأنظار، ويكون الجميع في حالة من القلق، ودول العالم سوف تتأهب لمواكبة هذا الحدث».