تعليق ياسمين عبدالعزيز على خبيرة أبراج شهيرة توقعت طلاقها من العوضي في 2024

مع بداية عام 2024، خرجت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف في تصريحات تليفزيونية، تتنبأ خلالها بالمتوقع حدوثه في العام الجديد، والذي خصصت جزءا منه للفنانة ياسمين عبدالعزيز، لتصدم المتابعين، بتوقعها طلاق الممثلة الشهيرة من زوجها الفنان أحمد العوضي.

لم تمر ساعات قليلة على تصريحات ليلى عبداللطيف، حتى وخرجت ياسمين عبدالعزيز لترد على تلك النبوءة، في موقف نادر من الفنانة المصرية، التي تلتزم الصمت في معظم المواقف المشابهة.

ياسمين عبدالعزيز والعوضي يعلقان على نبوءة طلاقهما في 2024

«يا ساتر يا رب»، بتلك الجملة، علقت ياسمين عبد العزيز على مقطع الفيديو من المقابلة التليفزيونية الذي توقعت خلاله ليلى عبد اللطيف طلاقها من العوضي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، مستطردة: «بلاش انتي يا ليلى».

ماذا قال أحمد العوضي على نبوءة طلاقه من ياسمين عبد العزيز في 2024؟

في نفس السياق، جاء رد الفنان أحمد العوضي أيضا سريعا، بعدما علق على منشور زوجته بجملة: «كذب المنجمون ولو صدقوا».

منشور ياسمين عبد العزيز ردا على نبوءة طلاقها من العوضي في عام 2024، لاقى مئات التعليقات الداعمة لهما، حيث تمنى المتابعين دوام المحبة بينهما.

وكانت ليلى عبد اللطيف قالت في إحدى المقابلات التليفزيونية: «أرى ياسمين عبد العزيز تقترب من مرحلة الانفصال عن زوجها أحمد العوضي بشكل مفاجئ»، متممة: «للأسف هذا سيحدث في 2024 أو 2025».

وكان الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أعلنا زواجهما منذ نحو 4 سنوات، كما تعاونا في عدد من الأعمال الفنية أشهرهم مسلسل «اللي ملوش كبير».