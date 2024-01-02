جامعة القاهرة تتصدر مجال الدوريات العلمية الدولية بـ4 مجلات

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول الإنجازات التي حققتها الجامعة في مجال الدوريات والمجلات العلمية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بالبحث العلمي والنشر الدولي والمجلات والدوريات العلمية.

واستعرض التقرير التقدم الكبير الذي حققته المجلات العلمية الصادرة عن جامعة القاهرة خلال الفترة الأخيرة وفي عام 2023 على المستوى العالمي من حيث معامل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها، والذي يعكس تطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع والسير نحو العالمية، بما يساهم في تسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين، ورفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.

وجاء في التقرير أن مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) تتصدر جميع المجلات العلمية المصرية والأفريقية بمعامل تأثير 10.7 واستمرار تواجدها ضمن المربع الذهبي فئة المجلات Q1 في تصنيف كلاريفيت الدولي للمجلات العلمية العالمية لعام 2022، كما حصلت المجلة على معامل اقتباسات (SiteScore 19.6) وأصبحت واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو.

وحققت مجلة الطب البيطري التابعة للجامعة تقدمًا كبيرًا، إذ حصلت على المركز الثامن عالميًا من بين 186 مجلة علمية، ولأول مرة في تاريخها تحصل على معامل تأثير 2.2 درجة، وبلغت نسبة رفض الأبحاث 87%، وعدد الاستشهادات العالمية ارتفعت عن العام السابق بزيادة قدرها 30% وفقا لقاعدة بيانات سكوبس.

كما حصلت مجلة جامعة القاهرة للأورام (JENCI) على أول معامل تأثیر دولي لها من مؤسسة كلاریفت اناليتكس العالمية لأول مرة منذ تأسيس المجلة عام 1982، لتصبح بذلك مع مجلات العلوم الطبية المدرجة عالميًا من أعلى مؤسسة تصنیف المجلات العلمیة في مجال الأورام على مستوى العالم.

وحصلت مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية Review of Economics and Political Sience على معامل التأثير الدولي من مؤسسة كلاريفت انالتكس العالمية لتصبح في طليعة مجلات العلوم الاجتماعية المصرية المدرجة عالميًا الحاصلة على معامل تأثير دولي من أعلى مؤسسة تصنيف للمجلات العلمية على مستوى العالم.