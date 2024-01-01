تعيينات جامعة القاهرة.. آخر موعد لتلقي طلبات وظائف معهد الأورام

حددت جامعة القاهرة، يوم السبت المقبل الموافق 6 من شهر يناير الجاري 2024، آخر موعد لتلقي طلبات التوظيف لشغل وظيفة طبيب مقيم بالإعارة للعمل بالمعهد القومي للأورام ضمن المجموعة الوظيفية التخصصية.

المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف طبيب مقيم بالإعارة بجامعة القاهرة بالمعهد القومي للأورام

وأعلنت جامعة القاهرة حصول المتقدم لشغل وظائف طبيب مقيم بالإعارة الحصول على بكالوريوس طب وجراحة بتقدير عام جيد جدا على الأقل من كلية الطب جامعة القاهرة، وأن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا في مادة التخصص ويكون قد أمضى الامتياز وألا يكون قد مضى على الامتياز أكثر من عامين.

المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل وظائف طبيب مقيم بالإعارة بجامعة القاهرة «بالمعهد القومي للأورام»

وطالبت جامعة القاهرة من المتقدمين لشغل وظائف طبيب مقيم بالإعارة للعمل بالمعهد القومي للأورام تقديم المستندات الآتية..

-أصل شهادة التخرج

ـ أصل شهادة الامتياز

ـ الموقف من التجنيد للذكور

ــ أصل شهادة الميلاد

ــ صورة الرقم القومي

ــ أصل تصريح مزاولة المهنة

ـ موافقة جهة العمل

ـ استمارة الرغبات المقدمة بجلسة المستشفيات في قصر العيني

طريقة تقديم طلبات وطائف طبيب مقيم بالإعارة بجامعة القاهرة «المعهد القومي للأورام»

وطالبت جامعة القاهرة المتقدمين بتقديم الطلبات باليد باسم الدكتور عميد المعهد القومي للأورام وتقدم لشؤون الأطباء، لافتا إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات لوظائف طبيب مقيم بالإعارة بجامعة القاهرة «المعهد القومي للأورام».