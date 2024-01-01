خط المترو الثالث.. إضافة محطات جديدة من الكيت كات إلى جامعة القاهرة قريبا

اتسعت خريطة خط المترو الثالث، المعروف بالخط الأخضر، لتغطي جميع أنحاء القاهرة الكبرى، فيعتبر الخط وسيلة نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة، عملت وزارة النقل في الفترة الأخيرة على زيادة عدد محطاته لتوفير خدمات متميزة لجمهور الركاب، منها تشغيل 6 محطات جديدة تجريباً بالركاب بداية من السودان حتى محور روض الفرج الأمر الذي لاقى إشادات كبيرة من سكان هذه المناطق خاصة وأنه لم يدخلها المترو من قبل.

6 محطات جديدة

خط المترو الثالث شغّل 6 محطات جديدة تجريباً بالركاب وهي السودان وإمبابة والبوهي والقومية والطريق الدائري ومحور روض الفرج، بداية من اليوم الأول من شهر يناير 2024، ليكونوا بمثابة «هدية» الدولة للمواطنين في العام الجديد، خاصة وأن هذه المحطات مزودة بخدمات جديدة تراعى أفضل الخدمات لجمهور الركاب مثل ماكينات تذاكر آلية ومصاعد وسلالم كهربائية.

لم يتقصر الأمر على الـ6 محطات الجديدة بخط المترو الثالث من السودان حتى محور روض الفرج، بل عملت وزارة النقل بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق، على التشغيل التجريبي بدون ركاب لعدد من المحطات الجديدة الأخرى بالخط بداية من الكيت كات حتى محطة مترو جامعة القاهرة، ومن المقرر أن يتم تشغيل هذه المحطات تجريباً بالركاب خلال الفترة المقبلة.

خط المترو الثالث

ووفق خريطة خط المترو الثالث فإن هذه المحطات هي محطة مترو التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة، وهي الجزء الثالث «3C» من المرحلة الثالثة بالخط، ويتم تنفيذ هذه المحطات وفق المواصفات والمعايير العالمية وبأيادٍ مصرية خالصة.

خريطة الخط الثالث للمترو.

- محطة مترو عدلي منصور.

- محطة مترو الهايكستب.

- محطة مترو عمر بن الخطاب.

- محطة مترو قباء.

- محطة مترو هشام بركات .

- محطة مترو النزهة.

- محطة مترو نادي الشمس.

- محطة مترو ألف مسكن.

- محطة مترو هليوبوليس.

- محطة مترو هارون.

- محطة مترو الأهرام.

- محطة مترو كلية البنات.

- محطة مترو الاستاد.

- محطة مترو أرض المعارض.

- محطة مترو العباسية.

- محطة مترو عبده باشا.

- محطة مترو الجيش.

- محطة مترو باب الشعرية.

- محطة مترو العتبة وهي محطة تبادلية مع الخط الثاني للمترو.

- محطة مترو جمال عبدالناصر وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

- محطة مترو ماسبيرو.

- محطة مترو صفاء حجازي.

- محطة مترو الكيت كات.

- محطة مترو السودان.

- محطة مترو إمبابة.

- محطة مترو البوهي.

- محطة مترو القومية.

- محطة مترو الطريق الدائري.

- محطة مترو محور روض الفرج.

- محطة مترو التوفيقية.

- محطة مترو ووادي النيل.

- محطة مترو جامعة الدول.

- محطة مترو بولاق الدكرور.

- محطة مترو جامعة القاهرة.