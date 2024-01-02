«دار الكتب» تقيم ورشة رسم وتلوين للأطفال في ممشى أهل مصر غدا

تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ورشة ثقافية وفنية ينظمها مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للدار، ضمن فعاليات معرض دار الكتب بممشى أهل مصر، الذي افتتح في شهر ديسمبر الماضي ويواصل فعالياته حتى السابع من يناير الجاري.

وتقام الورشة في تمام الثانية عشر من ظهر غد الأربعاء وتشمل أنشطة فنية من رسم وتلوين وغناء، كما تقام مسابقة ثقافية للأطفال.

مركز توثيق وبحوث أدب الطفل

وافتتح مركز توثيق وبحوث أدب الطفل فى يونيو 1988 بالتعاون بين وزارة الثقافة وجمعية الرعاية المتكاملة وبمساهمة من هيئة فولبرايت، ويعتبر هذا المركز الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، ويهدف المركز إلى تقديم كافة الأنشطة المكتبية؛ مما يساعد على غرس عادة القراءة وحب المعرفة لدى الأطفال.

أهداف مركز بحوث الطفل

ومن أهداف المركز أيضا جمع وتوثيق كل المواد المتعلقة بالأطفال في مصر، تقديم الخدمات البحثية وخدمات المعلومات لمختلف فئات المستفيدين، وإجراء سلسلة من البحوث والدراسات الميدانية والنظرية الخاصة بأدب الأطفال، كما يسعى المركز إلى إقامة علاقات مع المؤسسات الأخرى التي تخدم الأطفال وتنسيق العمل معهم.