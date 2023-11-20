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بدء فعاليات مؤتمر أدب الطفل في دار الكتب (صور)

كتب:

إلهام الكردوسي
01:13 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
فعاليات مؤتمر أدب الطفل بدار الكتب

فعاليات مؤتمر أدب الطفل بدار الكتب

بدأت فعاليات مؤتمر أدب الطفل في دار الكتب والوثائق القومية، قبل قليل، بكلمة الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة، الذي رحب بالحضور وأكد أهمية الاهتمام بأدب الطفل والدور المحوري لدار الكتب ممثلة في مركز توثيق وبحوث أدب الطفل في رعاية المبدعين المعنيين بالأطفال وإعداد أجيال جديدة من المبدعين والكتاب.

وكرّم الدكتور أسامة طلعت، عددا من الأطفال بينهم فريدة مجدي أصغر كاتبة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، ومؤلفة كتاب «حكايات فريدة» الصادر عن دار الوهبي للنشر، وهي من المواهب التي تدربت في مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بدار الكتب.

 وأكد الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، أنّ مؤتمر أدب الطفل أحد أهم فعاليات مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل، حيث إنّه ملتقى سنوي يجمع المعنيين بأدب الطفل تأليفا ونقدا وبحثا.

وشهدت الجلسة الأولى للمؤتمر حضورا كثيفا من المبدعين والنقاد والأطفال المبدعين، إلى جانب المبدعين الكبار أحمد سويلم، وأحمد فضل شبلول، ومسعود شومان.

يُعقد المؤتمر على مدار يومي 20 و21 نوفمبر، في مقر دار الوثائق بكورنيش النيل.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي