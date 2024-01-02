«خارجية فلسطين» ترد على اختطاف جندي إسرائيلي لرضيعة من غزة ونقلها إلى منزله

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اختطاف جندي إسرائيلي لرضيعة من قطاع غزة ونقلها إلى منزله، يدل على أن جيش الاحتلال يرتكب أفظع الجرائم بحق المدنيين، دون رقابة من أحد أو محاسبة من قِبل السلطات الإسرائيلية، مطالبة بتسليم الرضيعة للسلطة الفلسطينية.

الحادثة تثير التساؤلات

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الحادثة تثير تساؤلات عديدة حول الطريقة التي نُقلت بها الرضيعة من قطاع غزة، وما هو الوضع الصحي للطفلة؟، وهل تلقت الرعاية الصحية أم لا؟

جندي إسرائيلي يختطف طفلة من غزة

وأثارت حادثة اختطاف جندي إسرائيلي رضيعة من غزة وإرسالها إلى منزله، غضبًا في فلسطين والعالم، حيث أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعة، وفقًا لشهادة صديق له، قرر كشف هذا السر بعدما أعُلن مقتل الجندي مرتكب هذه الجريمة.