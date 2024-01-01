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أول ظهور للجندي الإسرائيلي المزيف.. خدع نتنياهو وسرق أسلحة جنود الاحتلال

كتب:

أحمد عادل موسى
07:07 ص | الإثنين 01 يناير 2024
الجندي المزيف بجانب نتنياهو

الجندي المزيف بجانب نتنياهو

ما زالت الفضيحة التي هزت جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية تثير الاستياء والتساؤلات بين الإسرائيليين، فكيف دخل هذا الجندي المزيف صفوف الاحتلال ووقف بجانب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

انتحل صفة جندي الاحتلال

وانتشرت صور بشكل واسع للشخص المعروف بـ«اللص» روي يفراخ الذي انتحل صفة جندي الاحتلال الإسرائيلي والتقط صوراً مع نتنياهو أثناء زيارته للجنود في إحدى الجبهات.

وتبين أن الشخص المذكور، روي يفراخ، قد دخل القطاع وشارك في القتال إلى جانب القوات الإسرائيلية، حسب ما أكد محاميه.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيها سرقة «الجندي المزيف» لأسلحة وذخيرة دون أن يلاحظها الجيش، حيث تمكن من خداع الجميع وإيهامهم بأنه مقاتل ضمن وحدة النخبة في الشاباك.

اتهامات جنائية

وأعلن الادعاء العام للاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد عن توجيه اتهامات جنائية للرجل الثلاثيني بتهمة انتحال صفة جندي للانضمام إلى حرب غزة وسرقة ذخيرة.

وتبين من لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة في تل أبيب أن المتهم لم يكن لديه خدمة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك استطاع الوصول إلى مناطق الحرب عن طريق التظاهر بكونه عضوًا في وحدة قتالية من النخبة في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وبفضل هذه الحيلة، تمكن المتهم من الحصول على الأسلحة النارية والذخيرة والمعدات العسكرية ومعدات الشرطة.

أشياء عثر عليها مع الجندي

ووفقًا لتقرير وكالة «رويترز»، عثر على بندقية هجومية وأنواع مختلفة من الرصاص وقنابل دخان وحافظات ضمن المسروقات التي عُثر عليها في منزل يفراخ.

وبث صورة على قناة «12» التلفزيونية الإسرائيلية تظهر الشاب الإسرائيلي، يبلغ من العمر 35 عامًا وهو يرتدي معدات القتال الكاملة، بجانب جنود آخرين، ويقف إلى جانب نتنياهو في موقع هبوط طائرات الهليكوبتر.

ووجهت الادعاءات خمس تهم ليفراخ، تشمل الاحتيال والسرقة، ويمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة تصل إلى 36 عامًا.

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