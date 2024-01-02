صحيفة عبرية: حماس كشفت نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي بهذه الطريقة

كشفت جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مفاجأة عسكرية، إذ أعلنت أن الفصائل الفلسطينية تمتلك وثائق ومعلومات دقيقة عن الجيش الإسرائيلي ومعدّاته ونقاط ضعفه، ما يعد واقعة صادمة تكشف كافة الأوراق أمام الفصائل الفلسطينية في حربها على غزة.

وثائق تحوي معلومات دقيقة عن جيش الاحتلال لدى حماس

وعثرت قوات جيش الاحتلال، على كتيّب ووثائق تحوي معلومات دقيقة عن معدّاته ونقاط ضعفه، داخل منزل أحد قادة حركة حماس في قطاع غزة، إضافة لأسلحة «حماس» وتخطيطها لمستقبلها، وفقًا للجريدة.

قوائم بأسماء الجنود البارزين والقادة في جيش الاحتلال لدى حماس

وأشارت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية، إلى أن المعلومات تخص طائرات الاحتلال المسيرة، ونقاط ضعف دبابات الجيش، ومعلومات دقيقة عن ألوية عسكرية برية، وصواريخ وذخائر، فضلا عن قائمة بأسماء قادة محتملين داخل الجيش الإسرائيلي، وهو ما أدى إلى تنظيما غير عاديا في صفوف حماس خلال العدوان.

وعثر أيضا على قائمة بعشرات المقاتلين وأدوارهم، والقناصين والجنود النظاميين، وجنود الهندسة القتالية، وحتى مشغلي الصواريخ المضادة للدبابات، فضلا عن الجنود البارزين الذين حصلوا على توصيات بتسجيلهم في دورات تدريب الضباط.