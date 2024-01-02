المدارس الإعدادية تطالب المتخلفين عن تسجيل استمارة الامتحانات بسرعة التقديم

بدأت المدارس الإعدادية في عدد من المديريات التعليمية، إعلان أسماء الطلاب الذين لم يسجلوا استمارة الشهادة التقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

سرعة تسجيل الاستمارة

وطالبت المدارس الإعدادية طلاب الصف الثالث الإعدادي بسرعة تسجيل الاستمارة، وتسليمها لكنترول الشهادة الإعدادية، مشيرا إلي أن المدرسة غير مسئولة عن تسجيل او تسليم أي استمارة بعد الموعد المحدد.

وذكرت عبر «فيسبوك» أن طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين لم يقدموا استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية أو تسجيلها على الموقع الرسمي للوزارة لا يحق لهم دخول الامتحانات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق فتح باب التسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، بداية من يوم 5 ديسمبر الماضي، وحددت الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للتقدم لامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وهي:

- 5 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4 * 6 مطبوع عليها اسم الطالب.

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي من مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل رسوم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة بها.