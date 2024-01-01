وزير التعليم يستهل العام الجديد بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل

استهل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، العام الميلادي الجديد بإجراء جولة تفقدية لمبنى الوزارة لمتابعة سير العمل بالإدارات المركزية المختلفة والوقوف على مراحل تنفيذ خطط العمل وتعزيز روح العمل والتعاون في الوزارة وتقديم التهنئة بمناسبة العام الجديد.

وتقدم الدكتور رضا حجازي بالتهنئة للعاملين بالوزارة بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2024، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الموظفين في سبيل تحقيق رؤية الوزارة لتطوير النظام التعليمي والنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر.

وتفقد وزير التربية والتعليم مكاتب العاملين بديوان عام الوزارة، إذ تفقد مكاتب مستشاري تنمية المواد الدراسية، وإدارة الشئون المالية، والكمبيوتر التعليمي، والمخزون السلعي، والتعاقدات، وعدد من مكاتب العاملين، إذ تابع انتظام سير العمل وتنفيذ آلياته.

وخلال تفقده الإدارة المركزية لشئون الكتب، أكّد وزير التعليم أهمية متابعة حصر كتب المفاهيم الخاصة بالثانوية العامة، وسد العجز في الأعداد التي تحتاجها المديريات التعليمية.