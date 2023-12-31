تعرف على موعد الترم الثاني 2024 من العام الدراسي.. «التعليم» تكشف

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حسب الجدول الزمني الخاص بالعام الدراسي 2023/2024 موعد الترم الثاني 2024، والذي يبدأ من يوم السبت 10 فبراير من العام الجديد.

موعد الترم الثاني 2024

ويبدأ موعد الترم الثاني 2024 يوم 10 فبراير من العام الجديد 2024، وحسب الجدول الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ينتهي الفصل الدراسي الثاني لكل المراحل التعليمية يوم 6 يونيو المُقبل 2024.

وتكون مدة الدراسة في الترم الثاني من العام الجديد 2024 حسب الجدول الزمني 14 أسبوعا بمعدل 96 يومًا، وذلك وفقًا للجدول الزمني الخاص بالعام الدراسي.

الجدول الزمني

وبالنسبة للجدول الزمني الخاص الذي وضعته للعام الدراسي 2023/2024، جاء كالتالي:

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

- إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.

- يوم السبت 10 فبراير 2024 يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 ينتهي الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية.