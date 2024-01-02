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استشهاد 4156 طالبا و221 معلما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

كتب:

ماريان سعيد_ هانى حسن
11:08 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية استشهاد نحو 4156 طالبا وإصابة 7818 شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. 

وأضافت الوزارة أن هناك 221 معلما وإداريا استشهدوا،  وأصيب 703 آخرون بجروح في قطاع غزة، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة، وبلغت المدارس المدمرة 278 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» إثر تعرضها للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل.

وأشارت إلى تعرض 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية جرى استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة. 

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