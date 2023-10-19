«التعليم»: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في موقفها من القضية الفلسطينية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، برئاسة أشرف سلومة وكيل الوزارة، وقفة دقيقة حدادا على أرواح شهداء حرب أكتوبر وشهداء الشعب الفلسطيني، بحضور قيادات المديرية وجميع العاملين بالمديرية.

وشهدت الوقفة تنكيس الأعلام لنصف الساري حدادًا على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني خلال طابور الصباح بجميع المدارس والإدارات التعليمية.

وخلال كلمته، أكد سلومة أنّ مصر قلب الأمة العربية النابض، وأنّها تحمل على عاتقها أمن وأمان الأشقاء العرب، موجّها العاملين في المديرية بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، لإحباط المخططات الخارجية للحفاظ على مقدرات الوطن.

وحذّر وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة من حروب الجيل الخامس وحرب الشائعات، قائلا: «تحيا مصر قائدا وحكومة وشعبا وحفظ الله مصر من كيد الكائدين».