الجامعات الحكومية تعلن تجميد قبول الطلاب بـ«التعليم المدمج»

أعلنت عدد من الجامعات الحكومية، التي يوجد بها نظام التعليم المدمج، عن تجميد القبول خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الماضي، لحين الانتهاء من إعادة صياغة المشروع والوصول إلى صيغة نهائية، تسهم في تحقيق كافة الأحكام التي أقرها القضاء بشأن تغيير مسمى الشهادة وغيرها من الضوابط.

التعليم المدمج

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس شكل لجنة من رؤساء الجامعات الحكومية بشأن دراسة مقترحات تعديل نظام التعليم المدمج، لافتة إلى أن العمل بمختلف اللجان والقطاعات يتم على قدم وساق، وأن الجامعات بدأت في الإعلان عن تجميد القبول بالنظام للفصل الدراسي الأول لحين إشعار آخر.

وفي السياق ذاته، أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة دمنهور، وفقاً لمنشور صادر عنها، وقف قبول الطلاب المتقدمين لبرامج التعليم المدمج عن الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2023-2024، وذلك لحين إشعار آخر.